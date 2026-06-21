Le Port : inscriptions ouvertes pour les mercredis loisirs

La ville du Port propose aux élèves de 3 ans et plus, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville, un service d’accueil et d’activités périscolaires. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les activités suivantes seront proposées tous les mercredis de 8h à 12h, hors vacances scolaires : Parcours natation, parcours culturels, arts plastiques, musique, sport collectif et individuel et base nautique des Mascareignes.

Elles vont se dérouler dans les centres suivants :

- Françoise Dolto,

- Camille Macarty et Henry Wallon

- Laurent Vergès

- Paule Legros et Appolina Delpha

Retrait et dépôt du dossier d’inscription directement dans l’établissement scolaire de l’enfant auprès du responsable de site ou ci-dessous.