La Possession : une matinée consacrée à l'accès aux droits ce jeudi

La Caravane d'accès aux droits et à l'information, de la parentalité, de la conjugalité, de la santé et de l'insertion fera étape à La Possession, ce jeudi 8 octobre 2026. Le public pourra rencontrer des professionnels de 8 heures à 12 heures à l'Espace culturel Héva, situé au 25 rue Évariste-de-Parny. Ce rendez-vous de proximité permettra notamment d'obtenir des informations sur les aides sociales ou de bénéficier d'une écoute et de conseils autour de la parentalité. Nous publions ci-dessous le post de la ville de La Possession : (Photo Département 974)