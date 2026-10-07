Le Tampon : 1.500 agents réunis pour amorcer la nouvelle dynamique de l’administration communale

Depuis son élection, le maire, Alexis Chaussalet, est allé à la rencontre des agents dans leurs services afin de mieux comprendre leurs missions, leurs conditions de travail et les difficultés rencontrées au quotidien. Ces échanges ont également permis d’identifier les points de fonctionnement à améliorer pour rendre l’administration plus efficace et, au final, améliorer la qualité du service public rendu aux Tamponnaises et aux Tamponnais. Le communiqué de la ville du Tampon est à retrouver, ci-dessous : (Photos Ville du Tampon)

Ce mercredi 7 octobre 2026, le maire du Tampon, Alexis Chaussalet, a réuni les agents de la commune, du CCAS et de la caisse des écoles aux Grands Kiosques de Bourg-Murat. Organisée en deux sessions, matin et après-midi, cette journée a réuni 1.500 agents pour un premier temps collectif de la nouvelle mandature.

- Réorganiser l’administration pour mieux servir les habitants -

La nouvelle organisation des services est l’aboutissement d’une démarche de concertation engagée depuis plusieurs mois. Une première phase de consultation a permis de recueillir les observations des agents sur le fonctionnement de la collectivité, les difficultés rencontrées au quotidien et les évolutions nécessaires. Le travail s’est ensuite poursuivi avec l’encadrement et les organisations syndicales. Le comité social territorial (CST) a rendu, le 2 octobre, un avis favorable à l’unanimité sur l’organisation cible, l’ensemble des organisations syndicales s’étant prononcées favorablement. Le nouvel organigramme doit permettre de mieux définir les responsabilités, de fluidifier les relations entre les services et de renforcer la chaîne managériale. Il doit surtout donner à l’administration une organisation capable de traduire concrètement les orientations de la mandature et de répondre plus efficacement aux besoins des habitants.

Cette organisation se déclinera de façon progressive et les agents seront accompagnés au travers d’un plan de formation. La réorganisation prendra effet au 1er janvier 2027 et la période de transition permettra notamment de préciser les fiches de poste, les rattachements ou encore les nouvelles affectations.

- Une administration plus proche et un service public plus efficace -

La réorganisation poursuit un objectif simple : disposer d’une administration mieux organisée pour apporter un service public plus proche, plus lisible et plus efficace aux Tamponnaises et aux Tamponnais.

La proximité constitue notamment un axe majeur, avec le développement des Kaz 2 Kartié, des conseils de quartier et d’une présence renforcée des services au plus près des différents secteurs de la commune, dans les Hauts comme dans les Bas. L’organisation des services doit ainsi permettre de mieux mettre en œuvre le projet de mandature, en s’appuyant sur trois principes : transparence, proximité et efficacité.

"Nous ne réorganisons pas l’administration pour réorganiser l’administration. Nous voulons qu’elle fonctionne mieux pour les agents, mais surtout qu’elle permette de mieux répondre aux besoins des Tamponnaises et des Tamponnais. Une organisation plus claire, des services qui travaillent davantage ensemble et une administration plus proche des habitants doivent se traduire concrètement par une meilleure qualité de service public", souligne Alexis Chaussalet.

- Un temps collectif et un village de stands -

Au-delà de la présentation du nouvel organigramme et des orientations de la mandature, cette journée a également permis aux agents de se retrouver collectivement et d’échanger directement avec le maire.

Un village de stands était installé aux Grands Kiosques afin de permettre aux agents de rencontrer différents interlocuteurs et d’obtenir des informations pratiques. Les agents ont pu, à cette occasion, avoir des informations et un accompagnement sur leurs problématiques individuelles (carrière, retraite, situation professionnelle…) par les services de la direction des ressources humaines, de la caisse générale de sécurité sociale, la mutuelle nationale territoriale, le crédit social des fonctionnaires ou encore les différentes organisations syndicales.

Cette journée constitue ainsi une première étape collective dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation, avec un double objectif : améliorer les conditions dans lesquelles les agents exercent leurs missions et donner à la collectivité les moyens d’offrir un service public toujours plus efficace et de qualité aux Tamponnaises et aux Tamponnais.

Afin de préserver la continuité du service public, la rencontre a été organisée en deux sessions. Les services essentiels à la population ont été maintenus ou adaptés pendant la journée.