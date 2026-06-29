Le dimanche 5 juillet 2026, de 11h à 19h, le Tampon va vibrer au rythme de la Fety Malafasy. Le Boulodrome de la Chatoire prend les couleurs de Madagascar avec un événement placé sous le signe de la culture et des traditions malagasy en collaboration avec l’Association Sacai-Oi. Avec au programme : concert de Jeahy et de nombreux artistes, danses traditionnelles malgaches, défilé de lampions Arendrina, contes malagasy, ateliers découverte (musique, tressage, art culinaire...) et zumba Gasy. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)