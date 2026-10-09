Le Tampon : coupures d'eau dans plusieurs quartiers de la ville, "la distribution en eau va se rétablir à partir de la soirée et toute la nuit" assure Sudéau

Dans un communiqué, Sudéau informe ses abonnés de la commune du Tampon, qu’à la suite d’une panne sur l’un des équipements de l’usine de Leveneur, des perturbations sont en cours ce vendredi 9 octobre 2026 sur l’ensemble des secteurs alimentés suivants : Pont d’Yves et Bras de Pontho, Trois mares, à partir du 14 -ème et jusqu’au centre-ville. "La remise en eau est en cours" assure Sudéau. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"La remise en eau est en cours. L’usine produit actuellement 1500 m3/h et les réservoirs vont se remplir. La distribution en eau va se rétablir progressivement à partir de la soirée et va se poursuivre toute la nuit" indique Sudéau dans un communiqué.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée.

A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.