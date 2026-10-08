Le Tampon : six mères de famille distinguées pour leur engagement

Six mères de famille du Tampon ont été mises à l'honneur lors d'une cérémonie de remise du diplôme et de la médaille de l'Enfance et des Familles. Cette distinction vient saluer leur engagement dans l'éducation de leurs enfants et leur rôle au sein de leur famille. "À travers cette distinction, c’est leur engagement, leur dévouement et leur rôle essentiel auprès de leurs enfants et de leur famille qui sont salués", écrit la ville du Tampon. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Tampon : (Photo Ville du Tampon)