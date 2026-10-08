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Le Tampon : Fary et les humoristes péi sur la scène des Florilèges ce samedi

  • Publié le 8 octobre 2026 à 14:53
  • Actualisé le 8 octobre 2026 à 14:54
Le Tampon : Fary et les humoristes péi sur la scène des Florilèges ce samedi

L'humoriste Fary sera à l'affiche des Florilèges ce samedi 10 octobre 2026, à partir de 19 heures, à la SIDR des 400 au Tampon. Il partagera la scène avec Titi le Comik, Brice Lee et Lysianne, accompagnés de DJ Mrick. La soirée se poursuivra dans une ambiance jazz-séga avec Meddy Gerville et Tine Poppy. L'entrée est à 5 euros. Les billets seront disponibles dès ce vendredi 9 octobre à 13 heures au guichet des Azalées, puis samedi à l'ensemble des guichets de la SIDR des 400. Les places assises sont limitées. Nous publions le post de la ville du Tampon : (Photo Ville du Tampon)

Zoom, Le Tampon, Florilèges, Humour, Fary

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