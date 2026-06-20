Le Tampon : la Fête de la musique annulée à cause du mauvais temps

"C’est avec un immense regret que le Maire du Tampon et la municipalité annoncent l'annulation de la Fête de la Musique prévue ce soir", écrit la commune dans un communiqué, publié ce samedi 20 juin 2026. Nous partageons ce communiqué, dans son intégralité, ci-dessous : (Photo ville du Tampon)

Face à des conditions météorologiques particulièrement dégradées, la priorité absolue de la commune reste la sécurité de tous. Les fortes pluies ont malheureusement déjà provoqué d’importants dégâts matériels, notamment l'inondation des scènes et la coupure d'une ligne électrique de haute tension.

Dans ces conditions, maintenir l'événement aurait mis en danger les artistes, les techniciens, les musiciens ainsi que le public. Pourtant, le succès était au rendez-vous : la population a répondu présente en nombre dès cet après-midi, témoignant d'un formidable élan populaire pour célébrer la musique ensemble.

Pour rappel, cette initiative festive et ambitieuse avait été co-construite en étroite concertation avec les commerçants du centre-ville, avec la volonté forte de piétonniser les rues et de redynamiser le cœur de notre commune pour cette première édition.

"La sécurité des Tamponnais, des artistes et de l'ensemble des équipes techniques est notre priorité absolue. Face aux éléments, nous ne pouvons prendre aucun risque. Mais au vu du magnifique engouement constaté cet après-midi, nous avons le devoir de ne pas en rester là", souligne Monsieur le Maire.

- Vers une reprogrammation de l'événement -

Que les amoureux de musique et les acteurs économiques se rassurent : ce n'est que partie remise. Conscient de l'attente autour de ce projet, Monsieur le Maire du Tampon réfléchit d'ores et déjà à reprogrammer cette édition prochainement, afin de faire vivre ce beau projet de dynamisation du centre-ville sous de meilleurs auspices météorologiques.

La municipalité remercie chaleureusement les administrés pour leur compréhension, les commerçants partenaires, ainsi que les artistes et les équipes techniques pour leur forte mobilisation.