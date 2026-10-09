Le Territoire de l’Ouest mise sur une coopération élargie entre Madagascar et La Réunion

Dans le cadre de la coopération décentralisée, le Territoire de l’Ouest a reçu les membres d’une délégation composée de représentants de l’Etat et de professionnels venus de Madagascar. (Photo : TO)

À l’occasion de l’annonce de la nouvelle liaison aérienne Sainte-Marie – La Réunion , La délégation sainte-marienne, composée de professionnels du tourisme et d’hôteliers, est venue promouvoir sa destination mais également faire le point sur les dossiers partagés avec le Territoire de l’Ouest, afin de poursuivre et de renforcer les liens entre nos deux territoires.

"Au-delà de la gestion des déchets, nous déployons un écolabel dans nos établissements touristiques pour une île "0 plastique » et un tourisme durable", explique Elie Dahy Maximim Gehitho, délégué du Tourisme et de l’Artisanat de l’île Sainte-Marie. « Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de partenaires pour la promotion de nos savoir-faire et souhaiterions aller plus loin dans le travail de coopération avec le Territoire de l’Ouest", poursuit-il.

Le Territoire de l’Ouest accompagne, en effet, depuis quatre années déjà, la commune urbaine de l’île Sainte-Marie.

Dans le cadre de la coopération décentralisée, les techniciens réunionnais mettent leur expertise au service du territoire malgache, notamment sur la mise en place d’un centre de gestion des déchets, destiné également aux hôteliers.

- Aller plus loin dans la coopération -

"Notre objectif est d’aller encore plus loin dans la coopération, notamment sur la question des échanges culturels, touristiques ou encore sur les sujets liés à l’éducation", affirme Emmanuel Séraphin. "Nous pourrions, par exemple, former les Réunionnais à l’artisanat malgache, mais également travailler avec les professionnels de l’île Sainte-Marie", poursuit le président du Territoire de l’Ouest.

Le lundi 05 octobre 2026, Emmanuel Seraphin a reçu Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrana, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et Nasolo Adakalo, chef de Région Boeny.

Là encore, l’objectif de cette rencontre était de raffermir les liens entre les deux îles mais aussi d’explorer de nouvelles opportunités d’échanges entre le Territoire de l’Ouest et d’autres régions de Madagascar. Cette rencontre a permis de consolider les liens entre La Réunion et Madagascar, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération. Les échanges ont notamment porté sur les opportunités de développer de nouveaux partenariats entre le Territoire de l’Ouest et différentes régions de Madagascar, autour d’enjeux et de projets d’intérêt commun.

Une volonté partagée : renforcer les passerelles entre nos territoires et faire émerger de nouvelles dynamiques de coopération régionale.

- De nouvelles opportunités pour le Territoire de l’Ouest -

Auparavant, Emmanuel Seraphin est revenu sur les trois axes majeurs de coopération qui structurent la coopération entre les deux territoires : l’expertise technique, la mobilité et la culture.

Une collaboration qui se traduit dans le déploiement d’actions sur le terrain : mobilisation d’experts, accueil de jeunes volontaires, échanges culturels et sportifs etc.

Autant d’initiatives qui témoignent d’une coopération active et concrète, fondée sur le partage des savoir-faire, la mobilité des jeunes et le rapprochement entre les populations.

"Nous avons de formidables synergies à développer autour d’enjeux qui nous touchent de près : le tourisme durable, la gestion du trait de côte et la lutte contre l’érosion marine ou encore la gestion de l’eau potable", a affirmé le président du Territoire de l’Ouest. "Nos territoires ont tout à gagner à unir nos forces, à partager nos innovations et à construire ensemble nos modèles de résilience", poursuit-il.

La prochaine rencontre entre Le Territoire de l’Ouest et les institutions malgaches, prévue le mois prochain à Madagascar, sera l’occasion de revenir sur ces opportunités de collaboration.