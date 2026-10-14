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Le Territoire de l’Ouest partenaire de la 4ème Biennale Internationale d'Architecture Tropicale

  • Publié le 14 octobre 2026 à 12:06
  • Actualisé le 14 octobre 2026 à 12:09
conseil communautaire du TO

Le Territoire de l’Ouest est partenaire de la 4ème Biennale Internationale d'Architecture Tropicale (BIAT) de La Réunion. Cet événement, porté par l’ ENSA La Réunion se tient du 3 au 6 novembre 2026 au Domaine de MOCA, à Montgaillard. Cette nouvelle édition intitulée "Où atterrir ? : Aléas Naturels et défis des mondes tropicaux ", s’intéressera aux réponses que l’architecture, l’urbanisme et le paysage peuvent apporter face aux risques naturels et aux transformations environnementales qui traversent les territoires tropicaux. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La BIAT réunira chercheurs, enseignants, architectes, praticiens et acteurs des territoires autour de travaux et d’expériences situés en zones tropicales.

L’objectif : partager des connaissances, confronter les pratiques et explorer des stratégies de conception adaptées aux spécificités des territoires tropicaux, dans une perspective de transition environnementale.

Les deux journées de colloque auront lieu les 5 et 6 novembre 2026 et seront composées de communications et de tables-rondes.

La programmation sera également enrichie par des rencontres pédagogiques, expositions et tables rondes, co-organisées avec les partenaires de la Biennale. 

Pour vous inscrire c'est ici.

Territoire de l’Ouest, Zoom

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