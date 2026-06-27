Les Portes de l’Océan : nouvelle étape de transformation des espaces publics au Port

Les Portes de L’Océan, c’est le nouveau quartier en devenir au Port avec un front de mer aménagé, 250 logements, commerces, hôtels et services. Dans le cadre de cet aménagement, la Ville lance les travaux de requalification des espaces publics, pensés pour améliorer le confort des usagers. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ces travaux seront menés par phase.

- Phase 1 : juin – juillet 2026 travaux entre les rues Renaudière de Vaux et Alexandre de Lasserve

- Phase 2 : août – octobre 2026, entre les rues Alexandre de Lasserve et Leconte de Lisle

- Phase 3 : novembre 2026 – février 2027, entre les rues Leconte de Lisle et Dupleix

- Phase 4 : mars – mai 2027, entre les rues Dupleix et Ambroise Croizat.

Pendant les travaux :

- Une information de proximité renforcée avec la présence des équipes de chantier pour répondre aux besoins des usagers, un bureau d’échange riverain (le premier et troisième mercredi du mois entre 9h et 11h à la base-vie de GTOI) pour recueillir les questions et suggestions des habitants.

- Une attention particulière portée à la réduction des nuisances, avec un suivi régulier.

- Les stationnements déplacés vers parking Ilot 2 et la circulation maintenue sur une voie ( voir le plan en 1er commentaire)

- Vos commerces restent accessibles.