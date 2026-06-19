Logement social : la Région alerte sur la baisse de la Ligne budgétaire unique

La Présidente de Région Huguette Bello a participé à une conférence de presse organisée à la CCI aux côtés des élus, des acteurs économiques et des professionnels du logement, à la suite de l'annonce de la réduction de la Ligne Budgétaire Unique (LBU) ce jeudi 18 juin 2026. Nous publions ci-dessous le post de la Région (Photo : Région Réunion)

La LBU constitue le principal outil de financement du logement social dans les territoires ultramarins. Alors qu'une enveloppe de 80 millions d'euros était initialement attendue pour La Réunion, le montant finalement annoncé ne s'élève qu'à 27 millions d'euros. Cette décision intervient dans un contexte particulièrement préoccupant.

À La Réunion, plus de 50.000 demandes de logement social sont aujourd'hui en attente. Dans un territoire confronté à une forte croissance démographique, à des contraintes foncières importantes et à des besoins sociaux considérables, le logement constitue un enjeu majeur de cohésion sociale et de développement économique.

La diminution de plus de 50 millions d'euros de la LBU risque d'avoir des conséquences lourdes sur l'ensemble de la chaîne économique réunionnaise. Elle fragilise la construction de logements sociaux et menace l'activité du secteur du BTP. Elle pourrait représenter près de 300 millions d'euros de retombées économiques perdues pour le territoire.

Cette réduction compromet également la capacité de La Réunion à répondre aux besoins futurs de sa population, avec un déficit estimé à près de 100.000 logements à l'horizon des vingt-cinq prochaines années.

Face à cette situation, la Présidente de Région, les représentants du monde économique et les élus présents ont signé une motion destinée à interpeller le Gouvernement.

"Entreprises, syndicats, élus : nous sommes tous préoccupés par cette annonce du gouvernement qui est une véritable menace pour la vie des Réunionnais.e.s. Nous avons besoin que des moyens soient donnés au logement, à l'emploi, à l'économie. Nous avons besoin d'un gouvernement qui ne renonce pas. Malheureusement, nous avons aujourd'hui face à nous un gouvernement qui renonce à accompagner les familles réunionnaises, qui ne nous entend pas, qui nous exprime peut-être même du mépris" a déclaré Huguette Bello.