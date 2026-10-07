Département : MEREN Nord, découvrez l’agenda de la concertation publique et inscrivez-vous

Du 6 octobre au 7 décembre, six rencontres publiques sont organisées à Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André. Au fil de ces rendez-vous, plusieurs thématiques seront abordées : les besoins en eau à La Réunion aujourd’hui et demain, l’adaptation au changement climatique, le projet MEREN Nord et ses aménagements, les besoins en eau de l’agriculture réunionnaise. Des temps d’échange pour poser vos questions et partager vos contributions. Retrouvez toutes les dates, horaires, lieux et thématiques des rencontres dans le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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