Octobre rose à Saint-Denis : retrouvez la programmation de la semaine dans les quartiers de la ville

"Cette semaine, la mobilisation Octobre Rose se poursuit à Saint-Denis avec trois rendez-vous pour bouger ensemble, échanger et partager son expérience" explique la municipalité. Du Chaudron au stade de Deux Canons, en passant par la Maison Sport Santé, la programmation, que vous pouvez retrouver, ci-dessous, associe activités physiques et espaces de parole pour faire vivre la sensibilisation au cancer du sein au plus près des habitant.es. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les temps forts à retrouvez dans votre quartier :

Fit & Dance - Le Chaudron

Parc Îlot Flamboyant - Centre social LaMi

Mardi 13 octobre | 9h30-11h

Octobre Rose rejoint la séance Fit & Dance du Chaudron. Un rendez-vous pour se retrouver autour du mouvement et donner une place aux messages de prévention dans les activités du quartier.

Cercle de femmes

OMS / Maison Sport Santé

Samedi 17 octobre | 9h30-16h

Un espace de parole destiné aux femmes en rémission d’un cancer ou engagées dans le combat contre la maladie. Ce temps d’échange permettra de partager son vécu avec d’autres femmes concernées.

Tournoi des mamans dionysiennes

Stade de Deux Canons

Samedi 17 octobre | 9h-18h

Les mamans dionysiennes se retrouveront pour une journée de tournoi inscrite dans la programmation Octobre Rose. Un rendez-vous qui associe rencontre sportive, esprit collectif et mobilisation autour de la santé des femmes.