Octobre rose à Saint-Denis : retrouvez la programmation de la semaine dans les quartiers de la ville

"Cette semaine, la mobilisation Octobre Rose se poursuit à Saint-Denis avec trois rendez-vous pour bouger ensemble, échanger et partager son expérience" explique la municipalité. Du Chaudron au stade de Deux Canons, en passant par la Maison Sport Santé, la programmation, que vous pouvez retrouver, ci-dessous, associe activités physiques et espaces de parole pour faire vivre la sensibilisation au cancer du sein au plus près des habitant.es. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Les temps forts à retrouvez dans votre quartier :
Fit & Dance - Le Chaudron
Parc Îlot Flamboyant - Centre social LaMi
Mardi 13 octobre | 9h30-11h
Octobre Rose rejoint la séance Fit & Dance du Chaudron. Un rendez-vous pour se retrouver autour du mouvement et donner une place aux messages de prévention dans les activités du quartier.
Cercle de femmes
OMS / Maison Sport Santé
Samedi 17 octobre | 9h30-16h
Un espace de parole destiné aux femmes en rémission d’un cancer ou engagées dans le combat contre la maladie. Ce temps d’échange permettra de partager son vécu avec d’autres femmes concernées.
Tournoi des mamans dionysiennes
Stade de Deux Canons
Samedi 17 octobre | 9h-18h
Les mamans dionysiennes se retrouveront pour une journée de tournoi inscrite dans la programmation Octobre Rose. Un rendez-vous qui associe rencontre sportive, esprit collectif et mobilisation autour de la santé des femmes.