Para athlétisme, Cross-country, Football : les talents dionysiens mettent la ville de Saint-Denis an lér

Les athlètes de Saint-Denis ont brillé sur les terrains et les pistes. La ville a félicité Mathieu Bon, devenu champion du monde du saut en longueur (catégorie II3) en para athlétisme, ainsi que Jean-Marie Cadet qui est désormais le premier Réunionnais champion de France de cross-country en catégorie M3 (50-54 ans). Mais aussi les Dionysiennes du SDFC qui ont remporté le Trophée des Championnes pour la 2ème année consécutive. Nous partageons sa publication ci-dessous : (Photo : ville de Saint-Denis)

"Bravo à toutes et tous pour ces magnifiques performances ! Saint-Denis est fier de vous", écrit la ville sur sa page Facebook.