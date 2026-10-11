Parcours de l’Engagement : la Ville de Saint-Denis accompagne les jeunes vers le Service Civique

Vous souhaitez vous engager dans une mission utile, découvrir un secteur d’activité et acquérir une première expérience ? La ville de Saint-Denis propose un nouveau Parcours de l’Engagement pour accompagner les jeunes candidats au Service Civique. Du 14 au 28 octobre 2026, trois temps permettront de découvrir les missions proposées, d’échanger avec les équipes et de préparer son engagement. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Denis)

Chaque année, la ville de Saint-Denis accueille des jeunes en Service Civique dans différents domaines comme le sport, la culture, l’éducation, la solidarité ou encore la santé.

Avec le Parcours de l’Engagement, la Ville fait évoluer son processus de recrutement afin de permettre aux candidats de mieux connaître les missions proposées et de réfléchir à leur projet d’engagement avant de débuter leur mission.

- Un parcours en trois étapes -

Le parcours débutera le mercredi 14 octobre à la Salle du Conseil Municipal avec une journée d’information collective. Les candidats découvriront le dispositif Service Civique, les différentes missions proposées et les étapes du parcours. Cette présentation, obligatoire, permettra également d’accompagner les candidats dans le dépôt de leur candidature.

Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez vous engager dans une mission utile, acquérir de l’expérience et développer de nouvelles compétences ? Cette première rencontre vous permettra de découvrir les opportunités de Service Civique proposées au sein de la collectivité, d’échanger avec les équipes et de déposer votre candidature.

La participation à cette journée est obligatoire pour poursuivre le processus de recrutement et se fait sur inscription.

Inscrivez-vous dès maintenant ici.

Le mercredi 21 octobre, place à la découverte des missions au Gymnase de Champ Fleuri. À travers des ateliers d’immersion organisés par pôles — notamment autour de l’éducation, du sport, de la culture ou de la solidarité — les candidats pourront mieux comprendre les missions qui leur sont proposées.

Cette journée sera également l’occasion de participer à de courtes mises en situation, d’échanger avec d’anciens volontaires et de recueillir les observations des tuteurs.

Enfin, le mercredi 28 octobre, les candidats poursuivront leur parcours avec des entretiens individuels au Stade de l’Est. Ces échanges permettront notamment de revenir sur leur motivation, leur disponibilité et leur adéquation avec la mission choisie. Pour les candidats retenus, la signature de la charte d’engagement viendra conclure cette étape.

- Mieux connaître les missions pour mieux s’engager -

À travers ce nouveau parcours, la Ville souhaite permettre aux jeunes de faire un choix plus éclairé avant de débuter leur Service Civique.

Découvrir les missions, rencontrer les personnes qui les encadreront, échanger avec d’anciens volontaires et se confronter concrètement aux réalités de l’engagement : autant d’étapes pour permettre à chacun de mieux comprendre le rôle qui pourra lui être confié.

Le parcours doit également favoriser une meilleure préparation des jeunes dès le début de leur mission et contribuer à limiter les ruptures ou les abandons en cours d’engagement.

- Un accompagnement avec les acteurs de la jeunesse -

La mise en œuvre du Parcours de l’Engagement mobilise la Direction de l’Insertion et de la Jeunesse, ainsi que différents partenaires et services municipaux.

La Mission Locale, les structures d’orientation jeunesse, la DRAJES et les directions concernées par les missions proposées participeront notamment à cette démarche.

Au total, environ 400 candidats sont attendus pour cette nouvelle campagne de recrutement.

Une démarche pour découvrir les possibilités d’engagement, construire son projet et trouver une mission qui correspond à ses envies et à ses motivations.