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Partez à la découverte du Saint-Denis du XIXème siècle

  • Publié le 27 juin 2026 à 12:00
ancienne mairie de saint-denis

Envie de (re)découvrir la ville autrement ? La ville de Saint-Denis vous propose de rejoindre une randonnée urbaine au cœur du patrimoine dionysien. Au départ des Mausolées de la Redoute, laissez-vous guider à travers les lieux emblématiques qui ont marqué le XIXème siècle : les Mausolées, l'église de la Délivrance, la fontaine Tortue, l'escalier Ti' Katsou, l'Hôtel de Ville et la Cathédrale (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette balade mettra également à l'honneur le patrimoine de l'eau, élément essentiel de l'histoire et de l'aménagement de Saint-Denis.

Départ : Mausolées de la Redoute
Inscription par SMS au 0692 39 93 85

Saint-Denis, Histoire, Zoom

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