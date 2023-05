Patrimoine et identité créoles s’affichent et se déclinent à La Cinor

Une étape symbolique a été franchie par La Cinor le vendredi 13 mai 2023. La collectivité du Territoire Nord expose depuis ce jour un symbole mémoriel, le buste d’une Marianne noire, ainsi qu’un engagement au quotidien, celui d’accueillir ses usagers, aussi en créole. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Cinor. (Photo : Cinor)

Le buste en bronze, oeuvre d’Henri Maillot, accueille désormais les visiteurs dans le hall de La Cinor. Celle qui, comme l’a décrite le président Maurice Gironcel, "a connu l’esclavage et combattu pour la liberté" porte sur chacun d’entre nous un regard emphatique et résilient, nous encourageant ainsi à envisager l’avenir avec plus de confiance et de sérénité.

Un avenir qui dorénavant à La Cinor pourra s’écrire et s’affirmer aussi en créole. La collectivité et Lofis La Lang kreol la Rényon présidé par Axel Gauvin ont en effet signé la charte "Collectivité billingue / Shart kolektivité biling" qui offrira la possibilité d’utiliser le créole dans tous les actes de la vie de La Cinor, tant à l’oral qu’à l’écrit.