Projet Meren : une consultation publique pour protéger la ressource en eau dans l'est et le nord de l'île

Jusqu'au 7 décembre 2026, le Département de La Réunion lance une vaste consultation publique concernant le projet Meren (Mobilisation des ressources en eau des micro-régions est et nord de La Réunion), destiné à relier en eau, l'est et le nord de La Réunion. Un projet de 291 millions d'euros pour relever le défi de l'eau (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette concertation préalable, organisée par le Département, porte notamment sur l’opportunité du projet, ses objectifs, ses principales caractéristiques et les solutions alternatives.

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a désigné deux garants : Daniel Guérin ([email protected]) et Bernard Vitry ([email protected])

La concertation préalable se déroulera du 6 octobre au 7 décembre 2026. Le dossier de concertation et les modalités de participation sont disponibles sur le site www.meren.re.

Une première réunion publique sur la thématique sur "L’eau à La Réunion : quels besoins aujourd’hui, quels enjeux demain ?" sera organisée le lundi 19 octobre 2026 à 15h30 à la salle polyvalente de Duparc de Sainte-Marie.

D'autres suivront. Retrouvez le calendrier ci-dessous.

- 30 millions de mètres de cubes d'eau entre l'est et le nord de La Réunion -

Le projet prévoit notamment la mobilisation de ressources en eau, leur transfert par la création d’une galerie souterraine, leur stockage dans des réservoirs de tête et leur acheminement par une conduite maîtresse vers les différents secteurs concernés.

Meren vise à satisfaire les différents besoins en eau du territoire pour les usages agricoles, industriels, domestiques et de façon plus globale à servir de support aux autres activités économiques connexes (tourisme, loisirs).

Il vise à irriguer plus de 2.600 hectares entre Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André. Il s’appuiera sur une galerie de 6 km reliant Salazie à un grand réservoir de 30.000 mètres cubes d'eau situé à 305 m d’altitude à Sainte-Marie. Au total, 90 km de conduites et 230 bornes d’irrigation viendront mailler le territoire, dont 650 hectares à Sainte-Marie.

- Dissensions entre la commune de Saint-Denis et le Département -

La ville de Saint-Denis a le sentiment d'être mise de côté dans le projet Meren mené par le Département. "Saint-Denis a été exclue de ce projet et nous ne l'accepterons pas. On ne peut pas exclure toute une population de cette ressource" avant déclar la maire Ericka Bareigts lors du conseil communautaire de la Cinor le mercredi 16 septembre 2026.

Concernant l'utilisation des eaux de la station d'épuration du Grand Prado, Saint-Denis estime "que les agriculteurs de la Bretagne et de Bois de Nèfles peuvent aussi être alimentés avec les eaux du Grand Prado car la ville a financé la station à hauteur de 70 % et, d'ailleurs, les eaux usées proviennent aussi à 70% de notre ville."

En réponse à la ville de Saint-Denis qui se dit écartée du projet Meren, Gilles Hubert, vice-président du Conseil départemental a déclaré : "ce projet permettra de livrer jusqu'à 500 litres d'eau potable par seconde à la population de Saint-Denis", dit-il. Il ajoute : "pour l'agriculture, des études démarrent sur La Bretagne et Domenjod à travers le projet Prodéo pour sécuriser ces secteurs en eau".

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