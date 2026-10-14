Région Réunion : Huguette Bello visite le pôle de recherche et de soins en Médecine Traditionnelle Chinoise de Tianjin

Dans le cadre de son déplacement officiel en Chine, la Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a visité le prestigieux pôle de recherche et de soins en Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) de Tianjin. "Une opportunité unique d'échanges scientifiques, cliniques et éducatifs pour le territoire réunionnais, réaffirmant l'ouverture de notre île vers les grands partenaires de l'Asie", écrit la Région. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Ce géant médical impressionne par ses chiffres : son 1er Hôpital Universitaire compte plus de 3 200 professionnels de santé et prend en charge environ 3 millions de patients par an. C’est aussi un centre d'enseignement majeur où les futurs médecins suivent un cursus de 5 ans d'études pour la licence en médecine clinique, suivi de 3 ans pour le Master et le Doctorat.

Cette immersion s'inscrit au cœur du protocole d'accord historique signé avec la municipalité de Tianjin pour développer nos coopérations dans la santé publique, le numérique, le transport et les énergies renouvelables.

Une démarche d'excellence qui résonne avec la richesse de notre propre biodiversité : à La Réunion, la recherche scientifique (portée par l'Aplamedom et l'Université) valide et inscrit pas à pas nos plantes médicinales traditionnelles nos précieuses "tisanes péi", à la Pharmacopée française pour en révéler tout le potentiel thérapeutique.