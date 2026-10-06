TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-PIERRE Plusieurs lycéens reçus par la sous-préfecture pour évoquer leurs revendications

SAINT-PIERRE Élèves, professeurs et syndicats sont arrivés à la sous-préfecture

SAINT-PAUL Jets de galets et gaz lacrymogènes. Des tensions du côté du lycée Paul Vergès

voir plus

La Région souhaite renforcer les liens de coopération avec la Chine

  • Publié le 6 octobre 2026 à 10:29
consulat de chine

La présidente de Région, Huguette Bello, a participé aux célébrations du 77ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, organisées au consulat général de Chine à La Réunion. À cette occasion, la collectivité a réaffirmé sa volonté d'approfondir et de diversifier sa coopération avec la Chine, notamment dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'économie, de la recherche et de l'innovation. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la Région : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Zoom, Région, Coopération, Chine

guest
0 Commentaires