La Région souhaite renforcer les liens de coopération avec la Chine

La présidente de Région, Huguette Bello, a participé aux célébrations du 77ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, organisées au consulat général de Chine à La Réunion. À cette occasion, la collectivité a réaffirmé sa volonté d'approfondir et de diversifier sa coopération avec la Chine, notamment dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'économie, de la recherche et de l'innovation. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la Région : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)