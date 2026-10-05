Région : les acteurs du territoire réunis lors de la première convention économique régionale

Ce jeudi 1er octobre 2026, la présidente de Région, Huguette Bello, a participé à la première convention économique régionale, un rendez-vous réunissant les acteurs économiques du territoire. Lors de cette rencontre, une convention de partenariat a été signée entre le conseil régionale et le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables (Croec), afin de renforcer l’information, l’orientation et l’accompagnement des entreprises réunionnaises. Nous partageons la publication de la Région : (Photos Région Réunion)