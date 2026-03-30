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Région : "Ma thèse en 180 secondes" met la recherche réunionnaise à l'honneur

  • Publié le 30 mars 2026 à 16:51
  • Actualisé le 30 mars 2026 à 16:56
Région : "Ma thèse en 180 secondes" met la recherche réunionnaise à l'honneur

Ce vendredi 27 mars 2026, le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat a représenté la Région à l’événement "Ma Thèse en 180 secondes". Ce concours invite les doctorants francophones à présenter leur sujet de recherche en seulement 3 minutes, devant un public non spécialiste. Le grand prix été attribué à Aurélie Caderby pour sa thèse : "L’influence du décès soudain d’un proche à La Réunion : entre psychotraumatismes et dépendances". Elle représentera La Réunion lors de la sélection outre-mer à Paris le 8 avril prochain, avec l’objectif de se qualifier pour la finale nationale. Nous publions le post de la Région : (Photo Région Réunion)

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