Région Réunion : appel à candidature pour la participation au salon Vivatech 2026

La Région Réunion lance un appel à candidature pour accompagner une délégation d’entreprises innovantes au salon Vivatech 2026, sous le Pavillon de La Réunion, du 17 au 20 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région (Photo : Région Réunion)

En accord avec la stratégie régionale d’innovation et d’attractivité, il s’agira notamment d’accompagner et de promouvoir notre écosystème de l’innovation, ses savoir-faire et ses compétences, sous la bannière commune de la marque territoriale La Réunion, afin de développer collégialement les opportunités d’affaires et renforcer l’attractivité de notre territoire.

Cette année sera marquée par la célébration des 10 ans de ce salon qui est le plus grand événement dédié à l’innovation technologique en Europe.

- Les thématiques phares du Salon Vivatech -

- L’intelligence artificielle à impact

- La productivité réinventée

- L’éthique et la souveraineté

- Les Technologies vertes, l’énergie et la mobilité

- Cybersécurité et défense

- Santé et longévité

- Risque, développement et scalabilité

- Les industries créatives

- La technologie au-delà des évidences (de la deep tech et la science radicale à l'ingéniosité pratique)

Pour les candidats retenus sur ce salon, la Région Réunion prendra en charge :

- la location et l’aménagement du Pavillon de La Réunion ;

- les badges d’accès au Salon Vivatech pour les entreprises réunionnaises de la délégation ;

- l’édition d’outils de marketing territorial visant la promotion du territoire, de l’écosystème et des entreprises de la délégation réunionnaise.

En outre, les entreprises sélectionnées pourront bénéficier :

- d’un accompagnement sur mesure pour préparer leur participation au salon ;

- de la subvention Prim’Export qui pourra exceptionnellement être mobilisée pour les entreprises participantes (prise en charge des dépenses éligibles au cadre d’intervention à hauteur de 50 %, dans la limite de 15.000 € par entreprise).

Modalités de sélection

- Vous candidatez via le formulaire en ligne jusqu’au 6 mars 2026 ;

- Vous présentez les éléments de votre candidature face à un jury de sélection qui se tiendra début mars.

Le jury, composé de la Région Réunion et de représentants du monde économique réunionnais partenaires de la délégation, se prononcera selon le degré de maturité des entreprises candidates et de leur projet, et selon leur capacité à répondre aux enjeux de développement, en cohérence avec la stratégie régionale.

Déposez vos candidatures ici.