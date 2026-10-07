Région Réunion : pauvreté multidimensionnelle, mieux comprendre les réalités du territoire

La vice-présidente de région, Lorraine Nativel, a participé à la restitution du projet d’étude consacré à la pauvreté multidimensionnelle, porté par l’Université de La Réunion. Ces travaux ont permis d'analyser la pauvreté à La Réunion, en allant au-delà de la simple question des revenus. En effet, d'autres difficultés peuvent également toucher les familles au quotidien, notamment en matière d'emploi, de logement, de santé ou encore d'éducation.

Grâce à cette rencontre, les regards entre le monde universitaire, les institutions et les acteurs du territoire ont pu être croisés, afin d'identifier concrètement les problématiques à toutes les échelles. Pour la Région, qui agit notamment à travers l’éducation, la formation, l’insertion et la mobilité, mieux connaître les difficultés rencontrées par les Réunionnais.e.s permet d'identifier les meilleures actions à mettre en oeuvre.