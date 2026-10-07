Région Réunion : pauvreté multidimensionnelle, mieux comprendre les réalités du territoire

La vice-présidente de région, Lorraine Nativel, a participé à la restitution du projet d’étude consacré à la pauvreté multidimensionnelle, porté par l’Université de La Réunion. Ces travaux ont permis d'analyser la pauvreté à La Réunion, en allant au-delà de la simple question des revenus. En effet, d'autres difficultés peuvent également toucher les familles au quotidien, notamment en matière d'emploi, de logement, de santé ou encore d'éducation.
Grâce à cette rencontre, les regards entre le monde universitaire, les institutions et les acteurs du territoire ont pu être croisés, afin d'identifier concrètement les problématiques à toutes les échelles. Pour la Région, qui agit notamment à travers l’éducation, la formation, l’insertion et la mobilité, mieux connaître les difficultés rencontrées par les Réunionnais.e.s permet d'identifier les meilleures actions à mettre en oeuvre.