Rosespoir 3 : le sport au service de la prévention

À l’occasion d’Octobre Rose, la ville de Saint-Denis vous donne rendez-vous à l’École de Joinville, de 14h à 17h30, pour une après-midi consacrée à la prévention du cancer du sein. Au programme : cours de fitness géant accessible à tous, ateliers de sensibilisation et temps d’échange pour mieux s’informer et agir pour sa santé. "Une après-midi pour bouger, s’informer et se mobiliser ensemble contre le cancer du sein", écrit la Ville. Découvrez la programmation complète dans le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)