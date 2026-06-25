Le temps des dictées : l’excellence récompensée au Port

31 élèves sélectionnés pour la finale du temps des dictées se sont retrouvés récemment au collège Titan au Port, pour relever le défi de l’orthographe. C’était aussi l’occasion pour certains élèves de découvrir leur futur collège. Les lauréats se qualifient pour le championnat régional d’orthographe. "Le concours met à l’honneur la langue française et vise le renforcement des compétences en orthographe des élèves du cycle 3", écrit la Ville. (Photo : Ville du Port)

Lauréats CM1 :

- Premier : Naïm Omarjee Buchle

- Deuxième : Héva Leble

- Troisième : Amra Trebalage

Lauréats CM2 :

- Premiers ex æquo : Djâwid Mall et Irma Assinani

- Deuxième : Yannis Tamerlo

- Troisième : Chadly Fakihi

Anciennement intitulée « Place à l’orthographe », cette action est portée par le Centre départemental artistique pour l’animation et la culture des enfants (Cedaace), l’Éducation nationale et la ville du Port.