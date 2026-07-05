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Saint-Denis : la Tokio Cup et son village Japon, déménage au Stade de l’Est

  • Publié le 5 juillet 2026 à 12:00
  • Actualisé le 5 juillet 2026 à 12:42
Saint-Denis : 170 participants à la Tokio Cup

L'Office municipale des sports, Maison sport santé, de la ville de Saint-Denis, organise le grand événement de Kyokushin Karate, le village Japon de la Tokio cup, avec de nombreux participant internationaux à Saint-Denis, le 11 et 12 juillet 2026 au Petit Stade de l’Est. Des karatekas du monde entier venus du Portugal, du Japon, des Pays-Bas, et bien d'autres, seront présents pour cette rencontre unique. Un grand village Japon gratuit sera également présent pour tous les passionnés de cette culture avec de nombreux stands. (Photo d'illustration : ville de Saint-Denis)

Saint-Denis, Tokio cup, Zoom

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