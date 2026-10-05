Semaine des addictions : sensibilisation, conférences et animations organisées aux quatre coins de Saint-Denis

Dans les quartiers, les écoles, les clubs sportifs ou les entreprises, partout où il faudra, la ville de Saint-Denis ira porter le message de prévention des addictions, au plus près de la population. Avec la 9e Semaine des Addictions, organisée du 5 au 10 octobre par Les Maillons de l’Espoir en partenariat avec la Ville, cette volonté se traduit par des rendez-vous ouverts à toutes et tous. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photos Ville de Saint-Denis)

Face aux conséquences des addictions sur la santé et la vie des familles, la ville de Saint-Denis fait le choix d’aller vers les habitant.es, avant que les difficultés ne s’installent. Que l’on s’inquiète pour son enfant, pour soi-même ou pour un proche, chacun.e doit pouvoir en parler et être écouté.e sans être jugé.e. Pour Saint-Denis, cette démarche fait pleinement partie de sa politique de santé publique : agir tôt, rendre l’information accessible et rapprocher les personnes des professionnel.les qui peuvent les accompagner.

Ce travail se poursuit toute l’année avec les associations et les partenaires de santé. Des maraudes permettent notamment d’aller à la rencontre des habitant.es sur le terrain, tandis que des consultations développées dans les quartiers offrent une écoute aux jeunes consommateurs et à leurs proches. La Ville forme également ses agents et les acteurs associatifs pour mieux repérer les difficultés et orienter les personnes vers un accompagnement adapté.

La protection des jeunes passe aussi par les commerces. Première commune d’Outre-mer et troisième de France à expérimenter Access, Saint-Denis renforce la lutte contre la vente d’alcool aux mineurs. Le dispositif accompagne les commerçants dans le respect de la loi et prévoit des contrôles ainsi que des procédures renforcées pouvant conduire à la fermeture des établissements en infraction.

La Semaine des Addictions fera connaître ces aides et ouvrira les échanges, notamment à la médiathèque François-Mitterrand et à Château Morange. Le samedi 10 octobre, de 8h à 16h, un grand village santé réunira plus de 20 partenaires spécialisés au Jardin de l’État. Le public pourra y poser ses questions et bénéficier d’un premier accompagnement. À 17h, le premier Trail urbain des Maillons de l’Espoir, soutenu par la Ville, prolongera cette mobilisation.

"Il faut pouvoir informer sans faire peur, prévenir sans juger, accompagner sans stigmatiser, souligne Pauline Bacca, élue déléguée à la Promotion de la Santé. Une addiction n’est jamais seulement qu’une question de produit. Derrière, il y a peut-être une personne, une famille, des difficultés. C’est pour cela que notre réponse doit être à la fois humaine, collective et de proximité".

Retrouvez le programme, ci-dessous :