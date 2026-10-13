Saint-Denis : clap de fin pour le festival Court derrière

Ce samedi 10 octobre 2026, le festival Court derrière a refermé sa 8e édition après cinq jours de projections et de rencontres consacrés aux cinémas des diasporas africaines. La soirée de clôture a notamment été marquée par l’annonce du palmarès, mettant à l’honneur les œuvres et les talents distingués cette année. "Avec des films issus de 9 pays et territoires, le festival a offert au public une diversité de récits, de regards et de sensibilités, témoignant de la vitalité de la création cinématographique" souligne la mairie de Saint-Denis dans un post (Photo Ville de Saint-Denis)