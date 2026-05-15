Saint-Denis : des ateliers pour accompagner les futurs et jeunes parents

Parce qu’être parent s’apprend, se partage et se vit à chaque étape, Glow Maternité Réunion à Saint-Denis propose tout au long du mois des ateliers pensés pour accompagner les futurs et jeunes parents avec douceur, écoute et sérénité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À découvrir ce mois-ci :

- Samedi 16 mai - Bien vivre les derniers mois de grossesse & accueillir bébé en toute sérénité

- Samedi 23 mai — Journée ateliers

- Aromathérapie pour maman et bébé

- Gestion émotionnelle des enfants et des parents

Samedi 30 mai

- Accompagner les moments de séparation

Tous les ateliers se déroulent dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et sans jugement.

Ils sont ouverts à toutes les familles, en couple ou seul·e.



Infos et inscriptions : https://glowmaternite.re