Saint-Denis : des ateliers pour accompagner les futurs et jeunes parents

Parce qu’être parent s’apprend, se partage et se vit à chaque étape, Glow Maternité Réunion à Saint-Denis propose tout au long du mois des ateliers pensés pour accompagner les futurs et jeunes parents avec douceur, écoute et sérénité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
À découvrir ce mois-ci :
- Samedi 16 mai - Bien vivre les derniers mois de grossesse & accueillir bébé en toute sérénité
- Samedi 23 mai — Journée ateliers
- Aromathérapie pour maman et bébé
- Gestion émotionnelle des enfants et des parents
Samedi 30 mai
- Accompagner les moments de séparation
Tous les ateliers se déroulent dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et sans jugement.
Ils sont ouverts à toutes les familles, en couple ou seul·e.
Infos et inscriptions : https://glowmaternite.re