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Saint-Denis : le Festival Court Derrière met en lumière les cinémas des diasporas africaines

  • Publié le 5 octobre 2026 à 10:44
  • Actualisé le 5 octobre 2026 à 10:45
Saint-Denis : le Festival Court Derrière revient pour sa 6ème édition

Du 6 au 10 octobre, Saint-Denis accueille la 8e édition du Festival Court Derrière, porté par les associations Klaxon et Cinemawon. Au programme de ce festival qui met en lumière les cinémas des diasporas africaines et des œuvres venues de La Réunion et d’ailleurs : 15 courts-métrages en compétition, avec 9 pays et territoires représentés du Cameroun et Cuba jusqu'au Burkina Faso, Haïti et Madagascar en passant par la Martinique, le Mozambique, le Togo et bien sûr, La Réunion. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photo Ville de Saint-Denis)

Zoom, Saint-Denis, Cinéma, Festival Court Derrière, Diaspora

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