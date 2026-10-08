Saint-Denis : 150 professionnels de la restauration scolaire formés à une alimentation saine et équilibrée

Dans le cadre du programme "Kultiv Nout Santé", la ville de Saint-Denis renforce ses actions de prévention contre l'obésité et le diabète en milieu scolaire. En 2026, la commune déploie une formation à destination de 150 professionnels de la restauration scolaire, répartis dans 75 écoles. Une démarche qui s'articule autour de deux volets : une sensibilisation aux besoins nutritionnels des enfants avec une diététicienne, suivie d'ateliers pratiques animés par un chef cuisinier. L'objectif : promouvoir une alimentation saine et équilibrée dès le plus jeune âge, tout en accompagnant les personnels. "Prendre soin des enfants, c’est aussi accompagner celles et ceux qui les font grandir au quotidien", assure la Ville dans une publication que nous publions ci-dessous : (Photo Ville de Saint-Denis)