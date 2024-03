La karavan la kour revient ce samedi 23 mars 2024 au Plateau Noir de la Bretagne (derrière la mairie annexe) de 17h00 à 23h00 pour une nouvelle édition. Au programme : food trucks, forains, jeux lontan, activités sportives et culturelles, et animations musicales avec Métys et le groupe Baster qui fêtera ses 40 ans de carrière. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)