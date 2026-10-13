Saint-Denis : la Vwa Maloya pour bien préparer le 20 décembre

Débutants ou chanteurs expérimentés, la mairie de Saint-Denis vous invite à venir découvrir et pratiquer les chants qui font partie du patrimoine réunionnais avec pour objectif de se produire ensemble lors des célébrations de la fête réunionnaise de la liberté le 20 décembre 2026. Intitulé la Vwa Maloya et animé par Lékol Pop, un atelier gratuit de chorale polyphonique consacré au maloya traditionnel est proposé au public dans ce cadre (Photo Mairie de Saint-Denis)