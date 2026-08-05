Saint-Denis : les marmailles en vacances découvrent les bons réflexes pour la santé

À Saint-Denis, les marmailles ont découvert les bons réflexes pour la santé, tout en s'amusant, pendant une semaine. Au programme : activités sportives, défis et ateliers pour apprendre à bouger davantage, mieux manger et prendre soin de soi. "Parce que les habitudes se construisent dès le plus jeune âge, la Ville de Saint-Denis, à travers "l'École du Bonheur", propose tout au long de l'année des actions qui permettent aux enfants d'apprendre autrement, en expérimentant, en partageant et en s'amusant", écrit la Ville (Photo : Ville de Saint-Denis)