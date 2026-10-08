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Saint-Denis : la Mad Pride au Barachois pour changer les regards sur la santé mentale

  • Publié le 8 octobre 2026 à 11:59
  • Actualisé le 8 octobre 2026 à 12:10
Saint-Denis : la Mad Pride au Barachois pour changer les regards sur la santé mentale
Saint-Denis : la Mad Pride au Barachois pour changer les regards sur la santé mentale

Ce samedi 3 octobre 2026, Saint-Denis a accueilli une nouvelle édition de la Mad Pride, placée sous le thème "Santé mentale, Mwin lé l'Art !". À travers l'art, les échanges et la sensibilisation, cette journée avait pour objectif de lutter contre les préjugés entourant la santé mentale et de faire évoluer les regards. Au programme : un village santé Art'Psy, un défilé, des prises de parole et un concert de Tine Poppy, marraine de cette édition 2026. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Denis : (Photos Ville de Saint-Denis)

Zoom, Saint-Denis, Mad Pride, Santé mentale

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