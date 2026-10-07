Ce jeudi 8 octobre 2026, la ville de Saint-Denis organise la 4ème édition du Jobs Séniors au Petit Stade de l'Est Jean Ivoula. Initié par la Direction des Séniors et la Direction de l'Insertion dans le cadre de la semaine bleue, en partenariat avec le MEDEF Réunion et France Travail, cet évènement vise à promouvoir l'employabilité des demandeurs d'emploi séniors (45/64 ans) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette année, plus d'une vingtaine d'entreprises et acteurs du marché du travail local seront présents avec plus de 150 offres dans les domaines du bâtiment, commerce, restauration, administratif, aide à la personne...

Un espace de coaching (collectif et individuel) sera également proposé lors de cette matinée.