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Saint-Denis : "Rézonans", parler autrement de santé mentale

  • Publié le 11 octobre 2026 à 14:00
Santé mentale

Le mercredi 14 octobre 2026, la ville de Saint-Denis accueille Rézonans à la Cité des Arts, dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale. Une journée pour sensibiliser à la santé mentale, favoriser les échanges et porter un autre regard sur les troubles psychiques à travers l’art et la culture. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme :

  • 13h

- Accueil du public

  • 13h à 18h

- Expositions et ateliers

  • 14h30 à 16h

- Conférence

  • 18h

- Spectacles et performances artistiques : Kabar défilé, Hasawa, Kréol Dan’ Kor

Saint-Denis, Santé mentale, Zoom

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