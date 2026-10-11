Saint-Denis : "Rézonans", parler autrement de santé mentale

Le mercredi 14 octobre 2026, la ville de Saint-Denis accueille Rézonans à la Cité des Arts, dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale. Une journée pour sensibiliser à la santé mentale, favoriser les échanges et porter un autre regard sur les troubles psychiques à travers l’art et la culture. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme :

13h

- Accueil du public

13h à 18h

- Expositions et ateliers

14h30 à 16h

- Conférence

18h

- Spectacles et performances artistiques : Kabar défilé, Hasawa, Kréol Dan’ Kor