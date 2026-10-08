Saint-Denis : des conventions pour renforcer les liens entre écoliers et seniors

À l'occasion de la Semaine Bleue, la ville de Saint-Denis poursuit son engagement en faveur des échanges intergénérationnels avec la signature de conventions entre les écoles et les clubs de seniors. Inscrites dans le dispositif "École du Bonheur", ces conventions visent à développer des rencontres régulières et des projets éducatifs, culturels et citoyens autour de la mémoire et de la transmission. Le but : favoriser le partage des savoirs et des expériences entre les générations. Nous publions ci-dessous le post de la ville de Saint-Denis : (Photo Ville de Saint-Denis)