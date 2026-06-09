Apidays 2026 : découvrez le monde fascinant des abeilles à Saint-Paul

À l’occasion des Apidays 2026, la ville de Saint-Paul vous invite à découvrir le monde des abeilles et le rôle essentiel qu’elles jouent dans la préservation de la biodiversité, samedi 13 juin 2026, de 9h à 16h à la grotte du peuplement. L'initiative gratuite, fait découvrir l’univers des abeilles à travers des animations, des ateliers nature, des dégustations de produits de la ruche et des activités ludiques pour les familles. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Organé à la grotte du peuplement et sur plusieurs ruchers de la commune, cet événement gratuit invite petits et grands à partir à la découverte de l’univers passionnant des abeilles et du métier d’apiculteur.

Tout au long de la journée, le public pourra profiter de nombreuses animations : dégustation et vente de produits de la ruche, ruchette d’observation, sensibilisation à la vie de l’abeille, fabrication de bougies en cire d’abeille, ateliers de bouturage et de semis de plantes mellifères, quiz, coloriages, jeux lontan et animations marmay.

À 10h, une découverte de la micro-forêt de la grotte du peuplement ainsi qu’un atelier de plantation seront proposés avec le collectif 5000 Piédbwa et Volkameria. À 14h, les familles pourront assister à un conte marmay animé par Tacite onte et Marie Faham de la voie contée.

Temps fort de cette édition : les visites pédagogiques de quatre ruchers saint-paulois, exceptionnellement ouverts au public. Une occasion unique de rencontrer des apiculteurs passionnés, d’observer les ruches et de mieux comprendre le rôle essentiel des abeilles dans la préservation de la biodiversité.

Les places sont limitées et l' inscription est obligatoire au 02 62 45 90 98 ou au 06 93 01 82 60.