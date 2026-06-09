Saint-Paul : retour du grand trail de l’ouest

Le grand trail de l’ouest revient du 3 au 5 juillet 2026, accueilli par la ville de Saint-Paul. Au programme : Gto85 l’ultra givrée : 85 km et 4 000 m de dénivelé positif, Gto50 la demi-givrée : 50 km et 1 900 m de dénivelé positif, Gto relais x3 : l’ultra givrée à partager en équipe et Gto kids : une course dédiée aux plus jeunes. "Au-delà de la performance sportive, le grand trail de l’ouest participe à la valorisation de notre patrimoine naturel, à la promotion du sport pour tous et au rayonnement touristique et économique de Saint-Paul", affirme la Ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)