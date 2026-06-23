Saint-Paul : les élèves de Cm2 ont appris à rouler en autonomie

Tout au long du mois de juin, les élèves de Cm2 ont participé au bloc trois du dispositif « savoir rouler à vélo », dernière étape du programme national qui leur permet d'apprendre à circuler à vélo en situation réelle sur la voie publique. Après avoir acquis les bases du pilotage et les règles de circulation à l'école, les élèves ont mis en pratique leurs apprentissages. "Ce dispositif encourage également les jeunes à adopter des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement et à intégrer les réflexes d'une mobilité durable dès le plus jeune âge", écrit la ville de Saint-Paul. (Photos : Saint-Paul)