La ville de Saint-Paul vous invite à découvrir une dernière fois l'ancien hôpital Gabriel-Martin

Lieu emblématique de l'histoire saint-pauloise, l'ancien hôpital Gabriel-Marrtin s'apprête à laisser place à un nouveau quartier de vie : la Kour Gaby. Avant la poursuite des travaux, la ville de Saint-Paul et ses partenaires vous invitent à une visite exceptionnelle du site, le samedi 4 juillet 2026 de 8h à 12h, pour redécouvrir ce lieu et pour découvrir le projet qui transformera durablement l'entrée sud de la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

Lieu emblématique de l’histoire saint-pauloise, l’ancien hôpital Gabriel-Martin s’apprête à tourner une page importante de son existence. À l’entrée sud de Saint-Paul, ce site chargé de souvenirs laissera bientôt place à la Kour Gaby, un nouveau quartier de vie pensé pour répondre aux besoins des habitants et accompagner le développement du territoire.

Avant la poursuite des travaux, la ville de Saint-Paul et ses partenaires invitent la population à participer à une visite exceptionnelle du site. Cette découverte permettra aux visiteurs de parcourir une dernière fois les lieux, tout en découvrant les grandes lignes du projet urbain qui transformera durablement ce secteur stratégique de la commune.

Cette visite constitue une occasion unique de rendre hommage à un bâtiment qui a marqué plusieurs générations de Saint-Paulois, tout en se projetant vers l’avenir et le Saint-Paul de demain.

- Conditions de participation -

- Participation gratuite

- Inscription obligatoire via le formulaire en ligne

- Nombre de places limité

- Visites accessibles à partir de 8 ans

- Une confirmation sera envoyée par e-mail aux participants inscrits

- Le port de chaussures fermées est obligatoire

Pour des raisons de sécurité liées au chantier, l’accès est strictement réservé aux personnes à mobilité pleine et entière. Les consignes de visite seront communiquées aux participants avant l’événement.

Les personnes souhaitant prendre part à cette visite sont invitées à s’inscrire gratuitement dès maintenant ici.