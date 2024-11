Saint-Paul : une édition 2024 entre village traditionnel, spectacles, yoga et artisanat

Le Dipavali à Saint-Paul a accueilli un grand nombre de visiteurs. Pour cette édition 2024, l'événement a fait la part belle aux stands pour découvrir les saveurs et les savoir-faire de la culture indienne. Danse, musique et art ont également transporté le public qui a pu s'essayer au yoga en plein air. La commune revient en images sur le Dipavali 2024 et remercie les "artisans, artistes et animateurs pour leur talent et leur générosité". Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Saint-Paul)