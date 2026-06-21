Fête de la musique : deux scènes annulées à Saint-Paul en raison des conditions météorologiques

Les festivités de la Fête de la musique sont perturbées à Saint-Paul. En raison des conditions météorologiques défavorables observées ce dimanche 21 juin, la municipalité a décidé d'annuler plusieurs animations prévues en extérieur. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La ville de Saint-Paul informe le public que, en raison des conditions météorologiques défavorables observées ce dimanche 21 juin 2026, les scènes du Parc-en-Ciel de Plateau-Caillou et de l'Esplanade de Boucan Canot sont annulées.

Cette décision a été prise par mesure de précaution afin de garantir la sécurité de l'ensemble des participants.

Scènes annulées en raison des conditions météorologiques :

• Parc-en-Ciel à Plateau Caillou

• Esplanade de Boucan Canot

Scènes maintenues à ce stade :



• Wizdom et Ban Makwalé reprogrammés à l’Esplanade du lycée Louis Payen• Plateau noir de Bois-Rouge• Usine de Vue Belle• Case Le Hangar Bois-de-nèfles

La Ville de Saint-Paul remercie le public pour sa compréhension et l'invite à suivre l'évolution de la programmation sur ses réseaux sociaux ainsi que sur mairie-saintpaul.re.