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Fête de la musique : deux scènes annulées à Saint-Paul en raison des conditions météorologiques

  • Publié le 21 juin 2026 à 17:01
  • Actualisé le 21 juin 2026 à 17:18
Musique instrument

Les festivités de la Fête de la musique sont perturbées à Saint-Paul. En raison des conditions météorologiques défavorables observées ce dimanche 21 juin, la municipalité a décidé d'annuler plusieurs animations prévues en extérieur. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La ville de Saint-Paul informe le public que, en raison des conditions météorologiques défavorables observées ce dimanche 21 juin 2026, les scènes du Parc-en-Ciel de Plateau-Caillou et de l'Esplanade de Boucan Canot sont annulées.

Cette décision a été prise par mesure de précaution afin de garantir la sécurité de l'ensemble des participants.

Scènes annulées en raison des conditions météorologiques :
• Parc-en-Ciel à Plateau Caillou
• Esplanade de Boucan Canot

Scènes maintenues à ce stade :

• Wizdom et Ban Makwalé reprogrammés à l’Esplanade du lycée Louis Payen
• Plateau noir de Bois-Rouge
• Usine de Vue Belle
• Case Le Hangar Bois-de-nèfles

La Ville de Saint-Paul remercie le public pour sa compréhension et l'invite à suivre l'évolution de la programmation sur ses réseaux sociaux ainsi que sur mairie-saintpaul.re.

Zoom, Saint-Paul, fête de la musique, Musique, Culture, Météo

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