Le samedi 19 octobre 2024, en raison de la course Métis Trail qui passera par la ville de Saint-Paul, la municipalité a décidé de fermer temporairement la Route des Premiers Français. La route située entre la rue de l’Hôpital et la rue de La Baie sera fermée de 6h à 10h. Une déviation sera installée via la rue de l’Hôpital et la rue de La Caverne. Nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)