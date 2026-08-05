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Jour de sport santé : Saint-Paul lance un appel à candidature pour le food court de l'événement

  • Publié le 5 août 2026 à 11:15
  • Actualisé le 5 août 2026 à 15:12
Plus de 1000 personnes à la Journée Sport Santé

Le Jour de sport santé 2026 approche à Saint-Paul. À cette occasion, la commune lance un appel à candidatures pour constituer le food court de cette journée. "Vous proposez une restauration de qualité, des produits frais ou des boissons adaptées à la thématique "Sport Santé" ? Rejoignez-nous et faites découvrir votre savoir-faire aux nombreux visiteurs attendus !", fait savoir la Ville. Vous avez jusqu'au jeudi 13 août 2026 à 15h00 pour candidature (Photo : Ville de Saint-Paul)

Téléchargez et complétez le dossier d'inscription ici.

Saint-Paul, Zoom

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