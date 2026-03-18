Saint-Paul : les inscriptions pour la rentrée scolaire sont ouvertes

Les inscriptions à l’école ainsi que les inscriptions et réinscriptions à la restauration scolaire pour la rentrée d’août 2026 se dérouleront jusqu'au mardi 31 mars 2026 inclus.

Pour la restauration scolaire :

Tous les enfants demi-pensionnaires scolarisés dans une école de Saint-Paul, de la très petite section au cours moyen 1, seront automatiquement réinscrits à la restauration scolaire pour l’année 2026-2027.

Les démarches peuvent également être effectuées en ligne.

Toutes les informations sont disponibles ici : https://pulse.pulse.ly/bksavp1658

Besoin d’un renseignement ? Le service Planification Scolaire est à votre écoute au 02 62 45 90 58.



Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2024 (TPS), 2023 (PS) et 2020 (CP).