Saint-Paul : découvrez la programmation de la Semaine bleue

Du 5 au 11 octobre 2026, la ville de Saint-Paul participe à la Semaine Bleue, le rendez-vous national dédié aux retraités et aux personnes âgées, autour du thème "Relions tous les âges dans des territoires engagés". Pour lancer cette nouvelle édition une matinée placée sous le signe du partage et de la convivialité était organisée ce lundi, dans les jardins de l'Hôtel de ville. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul : (Photo Ville de Saint-Paul)

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